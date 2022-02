Fantasanremo, Emma regala i fiori all'orchestra, Rkomi "scapezzolato": ecco quanto valgono

Il Fantasanremo conquista tutti. Oggi nella quarta serata è stata Emma, al termine della sua esibizione con Francesca Michielin, sulle note del brano Baby One More Time di Britney Spears a dire «Servono i punti per il Fantasanremo» donando il suo bouquet a un'orchestrale. Il gesto, secondo il regolamento del gioco vale 10 punti. Poco dopo Rkomi è salito sul palco a petto nudo, regalando ben 25 punti ai propri fan.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Sanremo 2022, Noemi interpreta Aretha Frankylin e l'abito rosa... I DATI Il Covid sta arretrando, ma 3 milioni di over 40 ancora senza... MUSICA Emma e Francesca Michielin portano a Sanremo 2022 Britney Spears:... SPETTACOLI Sanremo 2022, la serata cover. Maria Chiara Giannetta conduce al... MUSICA Beppe Vessicchio ritorna sul palco dell'Ariston con Le...

Scaletta quarta serata Sanremo 2022, duetti e cover: l'ordine da Noemi a Tananai. Jovanotti con Gianni Morandi

Fantasanremo, le regole

Il Fantasanremo è arrivato anche sul palco Festival di Sanremo 2022, dove cantanti e conduttori si fanno coinvolgere nel gioco che spopola tra gli amanti del Festival. La "gara" è stata lanciata da Giacomo Piccinini e Nicolò 'Papalinà Peroni, titolari del bar 'Corva da Papalinò di porto Sant'Elpidio, nelle Marche. «In questo momento ci sono circa 500 mila squadre che stanno partecipando al fantaSanremo. Per ora la cantante che ha accumulato più punti è Emma Marrone, ha studiato bene il regolamento...». dicono gli inventori.

Per accumulare punti, i cantanti devono dire sul palco tre parole: "fantaSanremo, zia Mara e Papalina". Inoltre, ci sono una serie di gesti che consentono di ottenere bonus e accumulare più punti (esempio se il cantante dona, dei fiori sul palco, oppure se l’artista viene sollevato e rimane sospeso in aria durante l’esibizione). Papalina è il soprannome dell'inventore Nicolò Peroni che ora si stupisce di quanto sia arrivata lontana la sua idea: « Ma chi si sarebbe mai aspettato che poi gli artisti le pronunciassero davvero? Per primo lo ha fatto Morandi e quando lo fa uno così poi forse gli altri si sentono liberi di seguirlo».

Fantasanremo, tutti gli sketch sul palco da Morandi a Emma

Il primo a pronunciare una delle magiche parole "regalando" una gioia ai propri fan è stato Gianni Morandi.

Lo ha seguito Iva Zanicchi, che dopo aver intonato 'Voglio amartì ha detto: «Per me il festival può finire qua, altro che papalina!» pronunciando la parola d'ordine che le varrà un bonus da 50 punti al FantaSanremo.

Oggi si aggiunge Emma, che donando i fiori a un orchestrale sul palco ottiene 10 punti. Poco dopo anche Rkomi torna a far gioire i fan salendo sul palco a petto nudo, regalando ben 25 punti ai propri fan. Infatti il regolamento prevede che lo "Scapezzolato" regali +10 per ogni capezzolo. Inoltre ci sono 5 punti in più perchè l'artista si esibisce con l'ombelico in bella vista. Anche Dargen D'Amico non rinuncia a flirtare con il FantaSanremo e, alla ricerca di bonus, scende in platea e si concede un giro tra le poltrone dell'Ariston.