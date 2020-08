Va in mountain bike a prendere il sole: scompare 35enne

FARRA DI SOLIGO Ore di apprensione in paese per la scomparsa di Mario Paparella, 35enne che vive in via Borgo Dorigo di cui si è persa ogni traccia dalla mattinata di sabato. Sarebbe dovuto stare fuori casa giusto qualche ora, tanto da non aver portato con sé più di qualche spicciolo, ma a sera non aveva ancora fatto ritorno né ha più avuto contatti con i familiari che lo cercano disperatamente.

L’ALLONTANAMENTO

Mario, che nemmeno un mese fa ha festeggiato i 35 anni, alle 11.30 di sabato è uscito di casa salutando la madre. Ha detto di essere diretto verso Falzè, nel comune di Sernaglia, per trascorrere qualche ora lungo le rive del Piave. È salito sulla sua mountain bike Bottecchia azzurra con maglietta, calzoncini e occhiali da sole e in spalla uno zaino con l'asciugamano per prendere il sole. Da quel momento di lui non si è saputo più nulla e quando dal tardo pomeriggio i parenti hanno cominciato a cercarlo al cellulare hanno sempre trovato il dispositivo irraggiungibile. La madre ha formalizzato una denuncia di scomparsa alla caserma dei carabinieri, che ora stanno cercando il 35enne. Tutte le piste sono al momento aperte, anche se è stato appurato che Mario avesse con sé il portafoglio con all'interno solo i documenti e pochi euro, ma senza carte di credito o bancomat. Senza denaro e con la sola bicicletta a disposizione sembra difficile che possa essersi allontanato di molto, ma al momento nessuna segnalazione ha potuto aiutare a rintracciarlo.