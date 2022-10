Terribile botto, esplode una casa: badante 50enne ustionata a viso e braccia

​TREVIGNANO - Esplosione nella serata di oggi, 21 ottobre, all'interno di una abitazione, una donna rimane ustionata al volto e alle braccia. Il terribile botto ha coinvolto la frazione di Falzé nel Comune di Trevignano. A saltare in aria, probabilmente per una fuga di gas, un appartamento in via 2 Giugno al civico 36. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il Suem e i carabinieri di Montebelluna. A seguito dell'esplosione una badante di 52 anni di origine moldave, ha riportato ustioni a volto e braccia. Trasportata al momento presso l'ospedale di Montebelluna, non sembrerebbe in pericolo di vita.