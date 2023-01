TREVISO - Di fatto manca solo l'ufficialità, ma il Terzo Polo ha praticamente già fatto la sua scelta: il candidato sindaco per le amministrative 2023 sarà il capogruppo a palazzo dei Trecento Nicolò Rocco. Il suo nome è stato anche indicato da Carlo Calenda, che ha chiesto per la corsa a Ca' Sugana una figura dal profilo istituzionale in grado di sostenere una competizione elettorale in solitaria. Quindi la scelta si è ristretta a uno dei tre consiglieri comunali: Fabio Pezzato, l'ex vicesindaco Roberto Grigoletto e, appunto, al capogruppo Rocco. Il primo tentativo è stato fatto con Grigoletto, ex sindaco nella giunta Manildo e con deleghe che hanno spaziato dalla mobilità alla sicurezza. Ma, chiusa l'esperienza col Pd, Grigoletto non ha mai nemmeno preso in considerazione la possibilità di correre per Ca' Sugana. Sta invece lavorando per costruire una squadra in grado di fare un buon bottino di voti seppure al di fuori delle alleanze tradizionali.

La scelta

L'altro profilo pesante con una carica che nel partito vale è, appunto, quello di Rocco, uscito ufficialmente dal Pd due mesi fa (ma non più politicamente in sintonia con la segreteria comunale Dem da tempo) e subito nominato capogruppo. E lui, adesso, è il nome dato per certo. Il diretto interessato non si è ancora espresso, ma il pressing per fagli dire di sì è molto intenso e va avanti da giorni. Dopo un primo diniego per motivi lavorativi, adesso Rocco è molto più possibilista. La certezza sulla sua candidatura arriverà solo dopo il vertice dei coordinatori comunali del Terzo Polo, che poi porteranno il nome individuato all'assemblea provinciale dove Azione e Italia Viva sono uniti e, infine, il tutto dovrà passare al vaglio dei vertici regionali e nazionali. Passaggi istituzionali previsti dalla liturgia del partito e che arriveranno nei prossimi giorni. L'indicazione arriverà, con ogni probabilità, entro la fine del mese. Il Terzo Polo punta ad arrivare almeno al 10% dei consensi andando a pescare nel bacino di voti dei moderati del Pd, e questo spiega anche la decisione di puntare decisamente su Rocco. Inoltre fa gola quell'ampia fetta di elettorato cittadino da sempre attirato dalle civiche e cuore dell'area moderata.

I candidati

E anche la lista sarà modellata tenendo ben presente dove si andrà a pescare. Per questo l'altro fronte su cui i vertici del Terzo Polo trevigiano stanno lavorando è quello di convincere Silvano Piazza, ex sindaco di Silea per due mandati e ormai da tempo fuori dal Pd, ad appoggiare il progetto politico ed entrare in lista, magari anche come capolista. Anche in questo caso l'ex primo cittadino non ha ancora sciolto i dubbi: l'idea di tornare a correre lo tenta, ma molto dipenderà dagli impegni professionali. Altri nomi forti saranno l'ex assessore della giunta Gobbo Giuseppe Mauro, anche lui per molto tempo inserito nella rosa dei possibili candidati sindaci per i centristi ma poi uscito quando la scelta si è ridotta essenzialmente agli attuali tre consiglieri, e l'ex consigliere comunale di Treviso Civica, l'avvocato Sossio Vitale. Probabile anche la candidatura dell'avvocato Alessandra Nava, nome di spicco di Italia Viva. Il lavoro di selezione si sta poi concentrando sulle associazioni e sul mondo del volontariato, dove il Terzo Polo conta di avere gli argomenti giusti per raccogliere un buon bottino di voti e quindi punta a convincere personalità di spicco a correre sotto il proprio simbolo. Le operazioni sono in corso.