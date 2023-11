L'Electrolux di Susegana sciopera per maltempo: «Autotutela, mancanza di risposte su chiusura o permessi»

SUSEGANA (TREVISO) - «Dopo aver chiesto alla direzione di chiudere lo stabilimento o prevedere la possibilità di permessi per tutti i dipendenti interessati, in assenza della certezza di tali azioni e risposte adeguate, le rappresentanze sindacali interne di Electrolux Susegana dichiarano l'intera giornata di sciopero in autotutela venerdì 3 novembre per tutti i turni e orari e per tutti i lavoratori».