Addio alla storica Eden Tv: l'emittente chiude dopo 31 anni di servizio

di Diego Berti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIDOR - Da oggidi valido servizio informativo riservato ai telespettatori di ogni età, non soltanto veneti ma anche lombardi. Nata negli anni Ottanta nella sua sede di via Scandolara a Colbertardo, piccola frazione di Vidor, era la creatura dell'editore Giancarlo Rasera. Le difficoltà dell'emittente, in un periodo di non certo buona salute per molte redazioni giornalistiche, erano note da tempo. Tant'è che a lavorarvi c'erano rimaste solo cinque persone, due assunte e tre a partita iva. Nemmeno l'esperienza e la bravura del giornalista Mirco Villanova, che da tre anni dirigeva la redazione, è riuscito a salvare Eden Tv.Le decine di migliaia di affezionati telespettatori, che in questi giorni di fine maggio si sono sintonizzati sul canale 86 di Eden TV, sono rimasti sorpresi e rammaricati quando lo speaker ha letto il comunicato: «È con serenità che annunciamo la fine delle trasmissioni di Eden Tv86. A seguito di un'attenta analisi sul futuro delle emittenti televisive locali, abbiamo riscontrato che non c'è più motivo di concentrare gli sforzi lavorativi ed economici in questo settore che tanto ci ha dato nei 31 anni di attività ma che si sta esaurendo con l'evoluzione degli aspetti sociali, culturali e tecnologici»...