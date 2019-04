Controlli antidroga a scuola, mille studenti "annusati" dal cane: tutti puliti

ODERZO - Imponente operazione antidroga a Oderzo: oltre 1.000 studenti all’ingresso degli Istituti superiori Sansovino e Obici, in via Stadio, sono stati controllati e "annusati" uno ad uno. Un’operazione congiunta fra la polizia locale e la guardia di finanza, in chiave di prevenzione antidroga, con due pattuglie della municipale, due delle Fiamme Gialle e un’unità cinofila di Treviso, sempre della Guardia di Finanza. Il cane addestrato ha annusato gli allievi (provenienti dall’area Opitergino-Mottense e Coneglianese) uno ad uno, prima che questi entrassero a scuola.



Tutti gli oltre mille studenti sono risultati "puliti". Non è stata trovata nessuna sostanza stupefacente.



I controlli verranno ripetuti, a scopo preventivo, in altri luoghi di aggregazione dei giovani.

