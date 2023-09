SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Festini a base di alcol e droga nel parchetto del quartiere, i residenti: «Situazione di degrado importante». A puntare i riflettori su quanto accade in via Cadore ad Olmi, nel parchetto adiacente a piazza da Prà, è Oliviero Palumbo che sottolinea come ogni fine settimana, una quindicina di ragazzi poco più che maggiorenni, si riuniscono sotto la struttura di legno posizionata qualche anno fa dal Comune e si "diano alla pazza gioia". «Non ce l'ho con i ragazzi, sia chiaro - precisa Palumbo - Ma la situazione è diventata insostenibile e io cerco di ottenere decoro per la zona dove vivo e che da ormai diverso tempo vede una situazione di degrado sempre crescente. Sono già due anni che lotto ma vengo ignorato. O si risolve, o sarò costretto a vendere la mia casa e andarmene».



LA SITUAZIONE

Il gazebo di legno posizionato al centro dell'area verde di via Cadore, è diventato il quartier generale di questi giovani che lì si trovano soprattutto il sabato sera, per trascorrere qualche ora in compagnia. E fin qui, non c'è niente di male se non qualche schiamazzo notturno che interrompe il sonno dei residenti. Il nodo arriva quando, il mattino seguente, i residenti si alzano e sotto la "cupola" trovano mozziconi abbandonati, bottiglie di vetro e lattine accartocciate lasciate sul tavolo o gettate sull'erba. «Questi ragazzi fanno festa con canne e alcol e una volta finito lasciano tutto lì. Hanno anche rotto le grondaie del gazebo - sottolinea Palumbo - Ho cercato in numerose occasioni di sensibilizzarli attraverso un dialogo costruttivo, persino amichevole. Ma niente, il risultato è stato scadente. E ultimamente, sono stato anche invitato da uno di questi ragazzi a recarmi altrove dove avrei trovato chi mi avrebbe sistemato per sempre». «Oltre a quanto accade sotto il gazebo, c'è una situazione di degrado anche nel parcheggio - aggiunge il residente - Ci sono persone che spacciano e usano delle torce per illuminare la strada facendo entrare la luce anche dentro le abitazioni. Io voglio che questo fenomeno venga fermato ora che è ancora possibile fare qualcosa. Basterebbe abbattere quel gazebo».



IL COMUNE

La situazione è stata segnalata più volte dallo stesso Palumbo con mail e pec inviate all'amministrazione e alle forze dell'ordine. «Siamo al corrente della situazione e la stiamo tenendo sotto controllo - spiega la prima cittadina Valentina Pillon - E' una circostanza che si verifica nel fine settimana e il lunedì c'è sempre Contarina che pulisce la zona. La polizia locale fa dei controlli specifici sull'area di via Cadore e al momento non ci sono fenomeni che destano grandi preoccupazioni».



ERBA ALTA

Nell'area verde, i residenti sottolineano anche la presenza di erba spesso alta. Per risolvere questo problema però, l'amministrazione è già corsa ai ripari. «E' capitato che alcune volte la manutenzione dell'area verde abbia subito un ritardo di qualche giorno ma a bilancio abbiamo anche aggiunto uno sfalcio in più. Quello che possiamo fare, lo facciamo», conclude la sindaca.