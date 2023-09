Festini a base di alcol e droga sotto il gazebo del parco pubblico a San Biagio Video

Festini a base di alcol e droga nel parchetto del quartiere, i residenti: «Situazione di degrado importante». A puntare i riflettori su quanto accade in via Cadore ad Olmi, nel parchetto adiacente a piazza da Prà, è Oliviero Palumbo che sottolinea come ogni fine settimana, una quindicina di ragazzi poco più che maggiorenni, si riuniscono sotto la struttura di legno posizionata qualche anno fa dal Comune e si "diano alla pazza gioia". Nel video è lo stesso Palumbo che mostra quello che rimane dopo la serata di bravate di questi giovani.