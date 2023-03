Un cuore per l'ambiente: i volontari ripuliscono strade e piazze. Il sindaco: «Con un piccolo gesto si possono fare grandi cose»

GAIARINE - Questa mattina, 26 amrzo, si è svolta la terza Giornata Ecologica "Un cuore per l'ambiente".



Un buon gruppo di volenterosi cittadini ha deciso di dedicare del tempo per "pulire" il nostro territorio da tutti quei rifiuti che persone poco rispettose dell'ambiente hanno gettato lungo le strade e le piazze.La raccolta è risultata, seppur minore rispetto agli anni passati, ancora abbondante: all'incirca 11.150 litri.È compito di tutti avere rispetto e cura del nostro ambiente gettando i rifiuti negli appositi contenitori. «Grazie a tutti i volontari che hanno partecipato, al Club 3 Molini che ha preparato il meritato pranzo ai partecipanti e alla Protezione Civile che ha garantito lo svolgersi in sicurezza della giornata. Ognuno, con un piccolo gesto, può fare tanto per l’ambiente che ci circonda» ha dichiarato il sindaco Diego Zanchetta