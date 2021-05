TREVISO - «La notizia ci ha lasciati senza parole, questo è certo. Ma la responsabilità è di una singola persona e, vista la correttezza e il coraggio che la cooperativa Alternativa Ambiente ha dimostrato nell’affrontare questo doloro episodio, la nostra stima nei loro è oggi ancor più forte. La nostra collaborazione non si è mai fermata, né si fermerà». Non ha dubbi Alberto Quagliotto, direttore del carcere di Santa Bona, in merito alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati