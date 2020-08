Sei cuccioli di cane, chiusi in una sacchetto di plastica del supermercato, e abbandonati di notte in un vigneto di San Pietro di Feletto. Le bestioline avrebbero fatto una brutta fine. Lasciate dentro una busta di plastica a cui erano stati chiusi i manici in modo da non far circolare l’aria, in pieno agosto, sotto al sole che sarebbe diventato cocente di lì a poco. Fortuna ha voluto che in quel vigneto, in via Gallinera, il 13 agosto scorso poco dopo le 8 del mattino, si trovasse Federico Padoin. Lui è una guardia zoofila dei Volontari d’Europa, associazione impegnata nella tutela ambientale, nella protezione degli animali e nella protezione civile. Ha visto il sacchetto, e dopo i primi istanti di paura perchè, nell’erba alta, sembrava un serpente, si è avvicinato e ha scoperto che il sacco conteneva sei cagnolini, di una quindicina di giorni approssimativamente, tutti vivi e in perfetta salute che guaivano ininterrottamente ma anche sommessamente.

«Io lavoro in un’azienda agricola e quella mattina dovevo sistemare il vigneto. Proprio tra un filare e l’altro mi è caduto lo sguardo su uno strano mucchietto che si muoveva. Ho deciso di andare a verificare di cosa si trattasse e quando mi sono accorto che erano sei cagnolini, probabilmente non di razza, neri chiazzati di beige e di bianco, ho agguantato il sacchetto e sono corso sulla strada».

Fatti pochi metri, e giunto in strada, incontra un residente della zona che si informa sull’accaduto e si offre di prendere in cura i sei animaletti per poi smistarli personalmente a famiglie della zona. «I giorni seguenti sono tornato in via Gallinera - racconta Federico Padoin - ma le case erano chiuse. Probabilmente erano tutti in ferie. Ho intenzione di tornare nuovamente nei prossimi gjorni perchè voglio chiedere se ci sono delle telecamere con la segreta speranza di individuare chi ha abbandonato quelle povere bestiole a un destino tremendo. Il sole di agosto non perdona. Per fortuna dovevo fare quei lavori nel vigneto».

