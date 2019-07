Migliaia di gattini senza una casa: allarme a Treviso e Conegliano

di Paolo Calia

TREVISO In città ci sono circa duemila gatti abbandonati. Non si tratta di randagi veri e propri, nati per strada, ma animali d'affezione rimasti all'improvviso senza un padrone e una casa. «È un problema serio - precisa l'assessore all'Ambiente Alessandro Manera - in moltissimi casi si tratta di gatti che restano soli dopo la morte dell'anziano che li accudiva. Non sono quindi propriamente randagi e, se nessuno se ne prende cura, se ne deve occupare il Comune». L'idea a cui si sta lavorando è di trovare un accordo col gattile di Conegliano che, però, ha già i suoi problemi a prendersi cura dei gatti già ospitati. «L'alternativa - continua Manera - è parlare con l'Enpa e ipotizzare un potenziamento del canile di Ponzano realizzando nei pressi anche un gattile comunale. Ma stiamo parlando di una struttura che non si trova nel nostro territorio. Faremo delle valutazioni».