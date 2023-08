TREVISO - I contagi da Covid tornano a salire nella Marca, seppur in modo contenuto. È la prima volta quest’anno. La differenza rispetto al passato, però, è enorme: il coronavirus oggi è stato sostanzialmente parificato alla tradizionale influenza. E per i positivi non è più previsto alcun tipo di isolamento. « Non serve più – conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl trevigiana – detto questo, resta la raccomandazione a indossare la mascherina nel periodo di positività, soprattutto se si hanno contatti con familiari o in generale con persone fragili » . Adesso nella Marca si registrano 19 contagi da Covid al giorno. E solo nell’ultima settimana è stato necessario ricoverare 15 persone, tutte con più di 65 anni, nei reparti di medicina e geriatria.



Direttore Benazzi, com’è la situazione generale?

« C’è un lieve aumento dei positivi e dei ricoveri. Contiamo in tutto 132 casi a settimana. Le persone contagiate, soprattutto dai 50 anni in su, sviluppano sintomi come febbre, stanchezza, mal di testa e dolori muscolari. Anche per le 15 per le quali si è reso necessario il ricovero, comunque, non sono servite cure intensive » .



Il virus non spaventa più?

« La situazione ad oggi è radicalmente mutata. Al momento l’incidenza nella nostra provincia è pari a 19 casi su 100mila abitanti. Mentre l’anno scorso, nello stesso periodo, si era a quota 329 su 100mila » .



Quali varianti stanno circolando?

« C’è un residuo di Cerberus. Al quale si sono aggiunte Arcturus e Kraken. Anche alla luce di questo, fermo restando che le persone positive non sono più sottoposte all’isolamento, si consiglia sempre di continuare a indossare la mascherina negli ospedali e nelle case di riposo » .



Ci potrebbero essere nuovi isolamenti nelle case di riposo in caso di focolai?

« I casi sono pochi. Se dovesse servire, si cercherà di gestire rapidi isolamenti per scongiurare il rischio di nuovi contagi » .



Per il prossimo autunno si sta pensando a una doppia vaccinazione contro l’influenza e contro il Covid?

« Non ci sono ancora disposizioni in merito. Certo, sappiamo che fare le due vaccinazioni assieme non è un problema » .



Ci sono ancora persone che vengono a farsi i tamponi nei Covid point dell’Usl?

« Sono ridotte al minimo. Generalmente i cittadini fanno gli auto-tamponi o vanno in farmacia. Si rivolgono agli ospedali solo in caso di sintomi. Mentre per quanto ci riguarda continuiamo a fare i tamponi prima dei ricoveri » .



A proposito di ricoveri, è pronto il trasloco dei primi reparti dal Ca’ Foncello al monoblocco della nuova cittadella sanitaria?

« L’esito finale dei collaudi sulla struttura è atteso per mercoledì. Dopodiché comincerà a prendere forma il piano di trasferimento » .



Si inizierà dalle sale operatorie e dalle chirurgie. Non sarà facile affrontare una serie di traslochi continuando a provare a ridurre le liste d’attesa .