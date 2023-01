Tommaso Meneghin da Vittorio Veneto correrà per 160 km per raccogliere fondi per donare lo sport ai disabili

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Tommaso corre per raccogliere fondi per regalare un'esperienza sportiva alle persone diversamente abili. Centosessanta chilometri di corsa solitaria e senza interruzioni attraverso le province di Treviso, Venezia e Pordenone: una sfida con se stessi, un'occasione per esprimere gratitudine alla vita. Ma soprattutto uno strumento per raccogliere offerte per il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, Ponte della Priula e San Donà di Piave e per le oltre 100 donne e uomini con disabilità che nei 3 centri vivono o trascorrono le giornate. Questa sarà la “100 Thanks Miles” che correrà sabato 15 aprile Tommaso Meneghin, 31enne fotografo e content creator originario di Castello Roganzuolo, ma da tempo residente a Serravalle di Vittorio Veneto. «“Il Piccolo Rifugio – racconta Tommaso - è entrato nel mio radar attraverso l'iniziativa "Corro con te" del Gran Raid delle Prealpi Trevigiane, che prevedere di correre la gara metaforicamente insieme ad uno degli ospiti del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, portando il suo nome su un pettorale. Io avevo Cristina. Dopo la gara l'ho conosciuta di persona e le ho consegnato la medaglia che abbiamo vinto insieme al Gran Raid. Questa esperienza mi ha insegnato quanto può essere forte il potere della corsa. Mi ha insegnato quanto sia importante ricordarsi di essere grati per poter compiere un gesto così scontato, quanto da privilegiati. Con questa 100 miglia - circa 4 maratone di seguito - voglio portare l’attenzione sul tema delle disabilità, ma soprattutto raccogliere fondi per aiutare queste persone ad accedere a servizi ed esperienze migliori».

Il percorso di 100 miglia con fine benefico

Il percorso della sua 100 miglia, cioè 160 km, partirà dal Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto e toccherà Conegliano e Treviso per giungere a San Donà. Passaggio per Musile di Piave, dove è nata la fondatrice del Piccolo Rifugio, la Serva di Dio Lucia Schiavinato, e poi via Oderzo e Sacile, il ritorno a Vittorio Veneto. Per sostenere l'impresa, Tommaso ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe e tutto il ricavato sarà consegnato al Piccolo Rifugio e servirà a regalare attività sportiva alle persone con disabilità dei Piccoli Rifugi, con l'intervento di allenatori e specialisti per percorsi in base alle possibilità di ciascuno. Tommaso cerca compagni e compagne di viaggio che corrano o pedalino al suo fianco qualche chilometro sabato 15 aprile, e partner tecnici per l’abbigliamento e l’alimentazione specialistica di cui avrà bisogno per la corsa.