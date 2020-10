Coronavirus in Veneto, 883 nuovi contagi e una vittima. Nella sola Treviso 251 infetti in più - i numeri provincia per provincia Il bollettino

Coronavirus in Veneto, contagi e vittime oggi, venerdì 23 ottobre 2020. Rispetto al bollettino di ieri sera alle 17 sono 883 i nuovi positivi nella nostra regione. La concentrazione più alta a Treviso, con 251 casi, segue Vicenza con 194, Verona con 127, Padova con 106, Vneezia con 72, Rovigo con 39, Belluno con 29. Si registra anche una nuova vittima, che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 2.308. In isolamento ci sono 14.323 cittadini.

Gli ospedali

Sono 600 i pazienti ricoverati in area non critica, numero tenuto sotto stretto controlla dalla Regione, come ha sottolineato oggi in diretta il presidente Zaia, mentre nelle terapie intensive sono ricoverati 70 pazienti.

I dati nelle 24 ore

Ennesima giornata nera per i contagi Covid in Veneto, che registra un balzo di 1.550 contagi in 24 ore, il dato più alto dall'inizio dell'epidemia. I casi totali di infetti salgono così a 41.140. Si contano anche 7 vittime in più, per un conteggio complessivo di 2.308 morti.

