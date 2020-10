Coronavirus Veneto, il contagio non si ferma: 1.543 nuovi infetti in 24 ore e sette morti Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i contagi e le vittime di oggi, giovedì 22 ottobre 2020. Sommando i dati del bollettino delle 8 di questa mattina e quello delle 17 di stasera, il dato che emerge è quello di un virus che continua ad espandersi nella nostra regione: sono infatti 1.543 i nuovi infetti e sette morti da Covid. Sono 516 i pazienti ricoverati negli ospedali in area non critica, 60 quelli nelle terapie intensive.

Il bollettino delle 17

Sono in totale 717 i nuovi positivi rispetto alle 8 di questa mattina in Veneto. Questi portano il numero dei positivi totali da inizio pandemia a 40.307, gli attualmente positivi sono 13.280. Due nuove vittime rispetto alla mattina, il totale dei decessi da inizio pandemia è di 2.306 persone.

Covid, contagio nelle province

Sono 190 i nuovi infetti a Treviso, 126 a Vicenza, 119 a Verona, 115 a Padova, 100 a Venezia, 38 a Belluno e 9 a Rovigo.

