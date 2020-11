Coronavirus in Veneto, record di vittime: 46 morti nelle ultime 24 ore. Registrati 3.082 nuovi contagi Il bollettino

Pesante il bilancio delle vittime nel bollettino Covid di oggi in Veneto: sono 46 i morti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.680 decessi dall'inizio dell'epidemia. Tornano a salire, anche i nuovi positivi, 3.082 nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 87.337. Un balzo in linea con gli aumenti giornalieri record, oltre 3.000, registrati nei giorni scorsi. I pazienti ricoverati sono 1.667 cui si aggiungono i 208 in terapia intensiva.

Zaia in diretta oggi: «Nuova ordinanza domani. Stiamo aprendo in continuazione reparti per i ricoverati, situazione problematica a Verona»

Se si guardano i dati rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera i nuovi contagi sono stati 2004. La provincia più colpita è quella di Verona, con 525 nuovi casi, segue Vicenza con 348, Padova con 346, Venezia con 264, Treviso con 248, Belluno con 195, Rovigo con 59.

