Coronavirus Veneto, altri 1782 contagiati, il ricalcolo delle vittime porta il totale a 2643 (+27)

Coronavirus in Veneto: contagio e vittime. Il bollettino di oggi, martedì 10 novembre 2020, tiene conto dei dati dei giorni precedenti. Sono 1728 i nuovi contagi da ieri sera in Veneto e 27 le vittime (erano state 26 nelle ultime 24 ore). Il totale dei contagiati sale a 50250 e dei morti a 2.643.

APPROFONDIMENTI VENETO Coronavirus in Veneto: 2.208 contagi e 26 morti in 24 ore. Crescono... I DATI Coronavirus in Veneto, 1.247 nuovi contagi nella notte. 21 morti in...

Campania, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria e Abruzzo, cosa cambia

Covid Veneto oggi

Le province più colpite Verona, Padova, Venezia, Treviso seguite da Vicenza, Belluno e Rovigo con soli 34 casi.

Ricoveri e terapie intensive

Sono oggi 1.696 (+49) i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 210 quelli in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

BOLLETTINO DI AZIENDA ZERO - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA