Test sierologici privati: il Comune paga metà del costo, già 600 adesioni

CIMADOLMO - Circa 600 cittadini, con l'obiettivo di arrivare a 1000, si sottoporranno ad un prelievo di sangue per accertare la presenza degli anticorpi Igm e IgG finalizzato a compiere un'indagine sulla presenza del Covid-19 fra la popolazione. L'amministrazione comunale di Cimadolmo, comune della Marca di 3.500 abitanti, ha deciso di mettere a disposizione 20 dei 43 euro necessari all'esecuzione dell'esame sierologico ad opera di un laboratorio privato di analisi. Le adesioni, che giungono anche da fuori comune, hanno indotto le autorità municipali a predisporre un'area dedicata ai prelievi, corrispondente ad una pista di pattinaggio, e a servirsi dei volontari della Protezione Civile per gestire le giornate del 4 e 5 maggio.



Molte delle aziende che operano a Cimadolmo, è stato anche sottolineato, si stanno facendo carico di sostenere la quota parte del costo dell'esame per i loro dipendenti. «In questo momento - ha spiegato il sindaco, Giovanni Ministeri - in cui della malattia conosciamo ancora troppo poco, l'unica arma è la prevenzione. È indispensabile quindi avere la mappatura del territorio, per arginare l'eventuale diffusione del virus e dall'altro lato - conclude - per garantire la serenità e la sicurezza delle persone che sul territorio vivono e lavorano». Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA