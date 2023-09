VILLORBA Da gioco a vera e propria passione è un attimo, e adesso lo sanno anche le pantere. Stiamo parlando del padel, ormai diventato un vero e proprio movimento sportivo di prima fascia e, avendo a disposizione un centro d ’eccellenza come l’Imoco Center a due passi di numero dal Palaverde fare due scambi è un attimo. Quattro pantere infatti hanno partecipato ad un simpatico sketch proprio presso la struttura del direttore Matteo Bianchin, uno sketch in cui alla fine arriva coach Valerio Lionetti a richiamare all’ordine le protagoniste : Alessia Gennari, Sarah Fahr, Monica De Gennaro e Robin De Kruijf. «C i siamo divertite a fare qualche scambio per il video - racconta la centrale azzurra e della Prosecco Doc Sarah Fahr - ma alla fine coach Lionetti ha dovuto davvero portarci via a forza dai campi perch è pur capendo poco di regole e colpi eravamo proprio coinvolte. Ci sarebbe piaciuto restare tutto il pomeriggio » . Cosa che purtroppo non è possibile fare, almeno nel corso della stagione sportiva, come sottolinea Moki: « Ho giocato per la prima volta proprio per questo video, mi sembra uno sport molto dinamico e con qualche movimento che si addice ai pallavolisti come lo smash . P urtroppo per non rischiare infortuni non pratichiamo altri sport, ma in futuro potrei provare a giocare a padel, è divertente e molto interessante come disciplina » . E non è un caso che dal giorno dell’apertura l’Imoco Center abbia subito riscosso grande successo: « Quando finiamo l’allenamento troviamo sempre il parcheggio pieno - racconta ancora Fahr - dopo aver provato a giocare capisco il perch é di questo grande seguito » .

A LEZIONE DA MACHUCA

Nel weekend una grande occasione per i soci dell’Imoco Center / PadelX4, con l’approdo dell’icona e del maestro Gustavo Machuca direttamente da Malaga per tenere lezioni sabato e domenica. Ma, sottolinea Alessia Gennari, non è mai troppo tardi per iscriversi e iniziare a praticare questo sport: « Noi atlete ovviamente non possiamo giocare durante la stagione, ma ci si diverte, si socializza molto e lo consiglio a chi desidera fare un’attività sportiva adatta a tutte le età. L’unica cosa facile per noi pallavoliste era lo smash, che è simile ad una schiacciata, per il resto meglio lasciare perdere » , scherza la schiacciatrice dell a Prosecco Doc . Oltre all’approdo di Machuca questo weekend c’è molto di più, perch é l’Imoco Center organizza ogni settimana Pool e Tornei per giocatori di ogni livello e ha a disposizione ben quattro maestri qualificati tanto per lezioni individuali che di gruppo. Uno sport a cui è veramente facile appassionarsi, come racconta Robin De Kruijf: « Quest’estate ho giocato in Olanda con mia madre, devo dire che non eravamo proprio brave ma ci siamo divertite eccome, a parte quando lei si è schiantata sul vetro per recuperare la palla, anche se ammetto che è stato divertente pure quello » .

PROSSIMI IMPEGNI