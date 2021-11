CONEGLIANO - Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Erano da poco passate le 18 ed era già buio. La 12enne, attesa a casa, non ha fatto in tempo ad arrivare dall’altro lato della strada. È stata falciata da un’auto che l’ha investita in pieno. L’incidente è successo in via Einaudi, all’altezza del civico 21, a Parè di Conegliano. A pochi passi dalla fermata dell’autobus e degli impianti sportivi della frazione.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati