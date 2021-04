CONEGLIANO - Incidente alle 6.35 di oggi, lunedì 26 aprile, a Conegliano: un'auto si è ribaltata in viale 24 maggio, il conducente è rimasto incastrato e cosciente. Estratto dalla vettura dai Vigili del fuoco è stato affidato alle cure del Suem per il trasporto in ospedale di Conegliano.