CONEGLIANO - Finalmente, dopo un lungo e forzato stop, i grandi concerti tornano protagonisti all’Arena Zoppas di Conegliano. A segnare questo attesissimo momento è stato un live d’eccezione, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, band pop da anni leader in classifica. A testimonianza dell’importanza dell’occasione, era presente anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies, qui ritratto in foto con la band bergamasca al completo, a cui ha portato degli omaggi per accoglierli al meglio: il frontman Riccardo Zanotti tiene in mano il Libro degli Antichi Statuti della città di Conegliano e il chitarrista Nicola Buttafuoco invece una bottiglia del pregiato prosecco Carpenè-Malvolti.