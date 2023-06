Dalla California a Treviso il coro Angel City per il concerto di beneficenza per i bimbi malati dell'ospedale Ca' Foncello

TREVISO - Concerto di beneficenza: il coro Angel City di Los Angeles arriva a Treviso. La Musica di Angela Onlus promuove per il prossimo 24 giugno al Teatro comunale: “Angels for Angela”, che vede la straordinaria partecipazione del gruppo californiano semifinalista di America's Got Talent del 2018. L’intero ricavato dell'evento andrà a finanziare i progetti di musicoterapia nel reparto pediatrico dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Il coro californiano e il concerto benefico

Angel City e la Musica di Angela, oltre al nome, condividono la sensibilità sociale che fa di loro organizzazioni no profit, mosse unicamente da un fine benefico. Il coro californiano, che conta centinaia di milioni di visualizzazione sul proprio canale YouTube, arriva in Italia per un tour che partirà proprio dalla città di Treviso per un fine solidale comune: aiutare La Musica di Angela a raccogliere fondi per continuare a realizzare progetti di musicoterapia nel trevigiano, in particolar modo nell’ospedale di Treviso nella divisione emato-oncologica pediatrica, in pediatria e in chirurgia pediatrica. Ad aggiungere il senso di comunione artistica tra le diverse nazionalità ci sarà anche l’esibizione della cantante trevigiana Claudia "Ginga" Scapolo, originaria dell’Angola. L'evento gode del Patrocinio della Città, della Regione Veneto e del Ministero della Cultura. «La musica vince sempre e unisce anime, cuori e anche progetti comuni - le parole del sindaco di Treviso Mario Conte -.

Siamo veramente felici di ospitare al Teatro Comunale questa iniziativa».

La raccolta fondi per La musica di Angela, che cos'è?

Con questo evento La Musica di Angela avrà la possibilità di far conoscere a un vasto pubblico la propria azione benefica nel territorio e i fondamenti del proprio scopo, nato all’indomani della scomparsa prematura di Angela a causa delle conseguenze di una paralisi cerebrale infantile dalla nascita. Franco Dell’Anna, padre di Angela e presidente dell'associazione, non nasconde l’emozione nell’organizzare questa serata: «La musica di Angela sposa appieno la missione della corale, imperniata nella convinzione che attraverso la musica una maggiore armonia si raggiunga quando voci diverse si levano insieme. Crescendo dalle nostre differenze e rispettando “ogni voce”, si può raggiungere il nostro potenziale come comunità mondiale. Vorremmo evidenziare il valore sociale e interdisciplinare della manifestazione, che, attraverso la musica, può trasformarsi in un atto di collaborazione diplomatica tra due città verso un possibile sodalizio culturale futuro».