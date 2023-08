MANSUE' (TREVISO) - Colpito nel sonno da un infarto: è morto così Renzo Maronese, imprenditore, titolare della Torniveneta srl, 61 anni, residente in via Vizze. Un uomo conosciutissimo, amante degli amici e della buona compagnia. Al diffondersi della notizia ieri i compaesani hanno reagito increduli: pare impossibile che un uomo così vitale e sorridente, generoso, sempre con la battuta pronta, sia morto in modo così repentino. Ieri a mezzogiorno la moglie Morgana, preoccupata perchè il marito non si alzava dal letto, ha provato a chiamarlo. Vedendo che non rispondeva ai suoi richiami ha dato l'allarme, i soccorsi sono giunti tempestivi ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'uomo aveva trascorso un Ferragosto tranquillo. «Era uscito per andare in paese racconta la moglie per poi rientrare quasi subito, mi ha detto che non c'era nessuno in giro. Ha preso la moto per farsi una corsetta, una cosa breve. Non voleva prender freddo, aveva un po' di raffreddore. Prima di andare a letto si è fatto un bel latte caldo con il miele. A parte questo non aveva nulla di strano. Durante la notte l'ho sentito russare un po', talvolta rigirarsi, tutto normale». Ieri mattina la moglie si è alzata e, approfittando della frescura del mattino, si è dedicata allo stiro in una stanza al pianterreno. Non è stata a guardare l'orologio tanto più che il marito, adesso che ci sono le ferie e la Torniveneta è chiusa, al mattino prendeva sempre le cose con molta calma. Terminato il suo lavoro di stiro, la donna si è accorta che c'era troppo silenzio. Ormai era quasi mezzogiorno e il marito ancora non si era fatto sentire. E' salita in camera, l'ha chiamato, ma lui non si è mosso. Presa dall'angoscia è corsa dai vicini di casa per chiamare aiuto. «Io sono rimasta con i vicini, la famiglia Giust, mentre loro si sono precipitati a casa nostra per capire cos'era accaduto».

TUTTO INUTILE

STESSO DESTINO

E' stata chiamata l'ambulanza, i soccorsi sono giunti tempestivi ma invano. Alla moglie i sanitari hanno riferito che l'uomo era morto ormai da diverso tempo, probabilmente il decesso è sopravvenuto nelle prime ore del mattino, causato quanto pare da un infarto. La signora comunque ha chiesto l'autopsia per avere certezza sulle cause. Nel 2013 all'imprenditore erano stati applicati dei bypass coronarici ma da allora non aveva mai sofferto di particolari disturbi.Il papà Piero, che aveva fondato l'azienda, era morto di infarto ancor prima di compiere 60 anni. Unanime il cordoglio in tutta la comunità e nel mondo imprenditoriale dove Renzo Maronese era molto noto. La Torniveneta, che era stata fondata a Mansuè nel 1967, è stata spostata a Portobuffolè in via Bastie, dove ora si estende su una superficie di 20mila metri dando lavoro ad un centinaio di dipendenti. Oltre alla moglie Morgana, lascia il figlio Elvis e la figlia Avana, i familiari. La data del funerale non è stata fissata.