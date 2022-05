Le Colline del prosecco mappate su Google Street View

VALDOBBIADENE - A riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, del sempre crescente interesse per le colline di Conegliano e Valdobbiadene diventate patrimonio dell’Unesco , c’è il fatto che Google, il colosso che gestisce le mappe con la funzione “street view” ha deciso di non far mancare nei suoi percorsi un luogo cos ì incantevole. L’ideatore del “Cammino delle Colline del Prosecco” , lo scrittore e guida Giovanni Carraro , sta accompagnando gli uomini di Google nella mappa tura dei 50 chilometri di percors i mozzafiato che compongono l’ escursione in uno scenario che ha attirato l’interesse tra gli altri di Lonely Planet , che ha voluto dedicarvi una guida che sarà presentata al Salone del libro di Torino il 19 maggio . Finita la mappatura con in spalla la “palla” di Google del peso di 15 chili, il percorso verr à inaugurato prima della fine dell’estate, come spiega lo stesso Carraro: « Il percorso l’ho progettato io su suggerimento della R egione Veneto e si chiamer à “Il Cammino delle Colline del Prosecco” . Due tappe , ciascuna di circa 12 chilometri , sono gi à state mappate dagli esperti di Google. La prima lo scorso novembre , l ’altra ieri. Ne rimangono due, dopodich é ci sar à l’inaugurazione del cammino, in concomitanza con l’uscita del mio libro “Alla Scoperta delle Colline del Prosecco” ».



COMPAGNI DI VIAGGIO

Ieri due amici si sono accodati alla “cordata” Google-Carraro : si tratta di Marina Montedoro e Giuliano Vantaggi , rispettivamente presidente e site manager dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Montedoro ha voluto condividere la sua gioia nel percorrere questo tratto del cammino ( la variante nord) in un post su Facebook : « Oggi abbiamo accompagnato gli amici di Google sulle Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità Unesc o. Dopo le prime prove di fine anno abbiamo ripreso le mappature che andranno pubblicate su “S treet view. ” La mappatura oggi è una cosa dovuta e consentir à agli utenti di vedere online gli scorci delle colline Unesco anche se ancora non hanno avuto occasione di venire a vederle dal vivo. Il progetto richiede un certo tempo , visto che per la mappatura ci si porta in spalla un’at t rezzatura a forma di una grossa palla dotata di otto telecamere e a supporto di questo il meteo deve essere di aiuto. L’idea che ci siamo proposti (con il validissimo aiuto di Giovanni Carraro , che è il vero conoscitore della zona e guida esperta oltre che ad essere un grande appassionato del territorio , è di promuovere il territorio con gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione. Carraro è la guida perfetta - Conclude Montedoro - per accompagnare gli amici di Google . I o e Giuliano Vantaggi ci siamo accodati in questo primo tratto , essendo in zona per i Borghi pi ù Belli d’Italia ».