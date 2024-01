Cittadino del Mali fermato con documento contraffatto: «L'ho comprato per 1.200 euro»

CASTELFRANCO VENETO - Nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio 2024, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia dellain località San Floriano, a Castelfranco veneto, ha impartito l’alt ad una vettura con a bordo un cittadino del Mali. Gli agenti hanno dunque proceduto al controllo documentale del soggetto e verificato la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. Alla richiesta il conducente esibiva altresì una patente di guida, a prima vista risultante esser rilasciata dalleun documento non facile da trovare nei normali controlli. La cosa ha subito insospettito gli agenti che hanno immediatamente approfondito il controllo documentale verificando gli elementi di sicurezza del medesimo. Il documento è stato posto all’analisi con microscopio e successivamente con lampada wood in dotazione al Comando per far emergere l’autenticità; dopo un’attenta analisi è emerso che il documento era abilmente contraffatto in ogni sua parte. Il giovane ventinovenne malese residente a Vedelago, messo alle strette,. È stato quindi condotto al Comando per il foto segnalamento e le attività identificative di rito.