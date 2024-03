TREVISO - Dopo sessant'anni, la Cisl trasloca: la sede del sindacato di Treviso e Belluno si trasferisce da via Cacciatori del Sile al civico 40 di viale della Repubblica. Il taglio del nastro ufficiale avverrà nelle prossime settimane, ma il nuovo quartier generale sarà pienamente operativo già da martedì prossimo, 2 aprile, in concomitanza con l'avvio della campagna per le dichiarazioni dei redditi 2023. Correva il settembre 1964, quando l'organizzazione sindacale trevigiana (oggi fusa con quella bellunese), dopo l'originaria ubicazione in centro storico, si insediava nel condominio Campo - Pinelli, affacciato sull'omonima piazza. Sei decenni dopo quella struttura era diventata non più adeguata alle esigenze (la parte di proprietà della Cisl sono ora in vendita).

AL PASSO CON I TEMPI

«Il trasferimento nasce dalla volontà di essere ancora più efficienti e capaci di offrire servizi e tutele ai nostri iscritti e ai nostri utenti, in una logica di sindacato di prossimità - conferma il segretario generale Massimiliano Paglini - Basti pensare che nella vecchia sede avevamo cinque ingressi diversi, con relativi percorsi, mentre ora un'unica reception potrà indirizzare al meglio, in base alle necessità, chi arriva, che così potrà disporre di tutte le nostre attività in uno stabile unico». In cinque mesi (il rogito è stato firmato il 27 ottobre scorso), l'immobile è stato completamente ristrutturato: «Il complesso si divide in 12 aree per 2.300 metri quadrati su tre piani e un interrato, per un totale di 88 postazioni di lavoro a disposizione», sottolinea Edoardo Dorella, il componente dello staff della segreteria che ha seguito in prima persona il cantiere, assieme a Mario Bulighin del Centro elaborazione dati del sindacato . Al pianterreno trovano spazio Caf e patronato Inas e gli sportelli aperti al pubblico di enti, associazioni, dei servizi e delle categorie, al primo piano le federazioni di categoria, l’ufficio vertenze, lo sportello lavoro, al secondo piano gli uffici amministrativi, direzionali, istituzionali, il Ced e la sala riunioni, l'interrato, invece, ospiterà archivi e magazzino. Oltre a parcheggio e raggiungibilità dagli assi di grande comunicazione, la nuova "casa" è stata dotata di un impianto fotovoltaico che la rende autosufficiente dal punto di vista energetico e di illuminazione a led a basso consumo. Vi lavorerà stabilmente una cinquantina di persone, tra dipendenti e sindacalisti, e sarà aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30, su appuntamento.

LA CAMPAGNA FISCALE

Il "battesimo del fuoco", come accennato, con la campagna fiscale. «A oggi - spiega il responsabile del Caf Cisl Belluno Treviso Antonio Miotto - per la provincia di Treviso sono stati fissati già 12mila appuntamenti su una platea di 50mila utenti. Per facilitare l’accesso a chi lavora saremo aperti anche il sabato mattina.Mediamente ogni anno 65mila persone, nelle due province, si rivolgono ai caf della Cisl territoriale per l’assistenza nella compilazione e l’invio della dichiarazione dei redditi». Chi ha già prenotato verrà avvista via messaggio del cambio di sede. Aumentate da 5 a 7 pure le postazioni del Patronato Inas: nel 2023 l'organismo guidato da Michela Fuser ha seguito oltre 43 mila pratiche nella Marca, quest'anno più di 4mila relative alla sola città di Treviso. Nella vecchia sede verrà comunque mantenuto per un periodo uno sportello per dare informazioni e assitenza.