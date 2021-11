Niente compressori dalla Cina, Electrolux costretta a bloccare la linea e riconvertire la produzione di frigoriferi

SUSEGANA - Una linea dello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso), adibita alla realizzazione di un modello della linea di frogoriferi «Cairo», si è dovuta arrestare questa mattina per l'esaurimento di compressori specifici per la macchina. Si tratta, riferiscono le Rappresentanze sindacali interne, di compressori che sarebbero dovuti arrivare da un produttore cinese. La linea è ripartita in seguito, dopo essere stata riconvertita alla fabbricazione di altri modelli per i quali c'è disponibilità di componenti nel magazzino dell'azienda. Per lo stop non è stata applicata la Cassa integrazione. Una situazione che si era già verficato a settembre.

Le Rsu evidenziano che domani, 12 novembre, è in previsione una manifestazione contro la chiusura del vicino impianto Acc di Borgo Valbelluna (Belluno), fornitore tradizionale per Electrolux di compressori di un altro segmento ma che, viene spiegato, se pervenissero ordini in tal senso «potrebbe facilmente realizzare componenti analoghi a quelli cinesi che oggi sono mancati a Susegana».