Cianuro sversato nell'acqua: muoiono 60 quintali di trote

di Fulvio Fioretti

CODOGNÈ - È stato ila causare ladidi via Roverbasso lungo il fiume Resteggia, lo scorso 29 luglio. Lo hanno stabilito le, i cui risultati sono stati resi noti nella risposta della giunta regionale all'interpellanza del consigliere di minoranza Andrea Zanoni presentata lo scorso 24 agosto, in cui chiedeva quali accertamenti fossero stati effettuati dall'Arpav e dalle competenti Aziende Uls per individuare le cause e le eventuali responsabilità relative all', che hanno provocato la moria del pesce di allevamento, e un danno economico rilevante, di decine di migliaia di euro.«Con la risposta conferma Zanoni - mi è stato consegnato un rapporto con allegati i certificati di analisi dai quali emerge che. «Tradotto in soldoni accusa Zanoni - è evidente checausando la moria delle trote dell'allevamento e di chissà quanti altri pesci a valle del Resteggia. Non solo, con questo sversamento sono stati avvelenati migliaia di metri cubi del corso d'acqua. Mi auguro ora che le indagini dei Carabinieri o dell'Arpav portino all'individuazione dei responsabili e che gli stessi vengano mandati a processo»...