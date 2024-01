TREVISO - Sette giorni fa Chiara Ferragni è tornata sui social. E dietro questa nuova strategia, alla ricerca di un timone tra le onde tempestose di una crisi innescata dal “Balocco Gate” , c’è anche Community , società che ha sede a Treviso, Milano e Roma . « Grazie a chi ci è stato » l ’attacco studiato a tavolino insieme a quel « mi siete mancati » primo frutto del lavoro cui è stata chiamata la task-force di giornalisti e comunicatori per risollevare l’influencer dalla crisi di reputazione e followers in cui è precipitata dopo le inchieste innescate da Selvaggia Lucarelli. Le bocche restano cucite ma è un fatto che in soccorso all’emorragia di consensi dell’imprenditrice sia stata chiamata la società trevigiana, peraltro abituata alla comunicazione di crisi. Community, la società di comunicazione è così parte della task force che segue il caso di Chiara Ferragni assieme ai Managing Partner della società Marco Rubino e Roberto Patriarca.



IL TEAM VENETO

Il Ceo di Community Auro Palomba è stato impegnato in prima linea nelle più complesse operazioni straordinarie del nostro Paese ha contribuito a costruire, gestire e difendere la reputazione di importanti famiglie imprenditoriali italiane e di grandi gruppi internazionali, finanziari e industriali. Community ha sviluppato, in oltre vent’anni, un’esperienza unica nel gestire alcuni casi di comunicazione di crisi italiane e internazionali come quelli dei crac Parmalat e Cirio, del dopo Calciopoli affiancando la Juventus, ma anche quelli di Guido Barilla, del Ponte Morandi, Ilva, dell’Ospedale San Raff a ele e di Standard & Poor’s. Un nuovo passo nella comunicazione di Ferragni, che segue il modello indulgenza. «Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire», ha proseguito l’imprenditrice 36enne aggiungendo: «Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero».