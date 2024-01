Ferragni indagata, Fedez contro i giornalisti: «Neanche per Messina Denaro c'era tanta gente». Poi attacca Myrta Merlino

Mentre il nome di Chiara Ferragni riempie le pagine di giornali e siti d'informazione, indagata per truffa dopo il caso del pandoro Balocco "griffato", suo marito Fedez se la prende con i giornalisti.

In una storia pubblicata su Instagram, il rapper - recandosi in auto verso il suo nuovo super attico a Milano - inquadra i cronisti appostati e commenta in maniera sarcastica: «Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell'informazione italiana».

Crolla tutta la famiglia Ferragnez: Fedez perde 108 mila follower, Valentina Ferragni 22 mila. «Cresce invece Balocco»

Fedez attacca Myrta Merlino

Non contento, attacca anche Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, che avrebbe mandato dei giornalisti a seguire la vicenda. Mostrandosi in compagnia del suo cane, Fedez dice: «Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma...». E così via, con frasi poco eleganti e che preferiamo non riportare.

In diretta Myrta Merlino ha replicato a Fedez, facendogli notare che l'attenzione dei media - che tanto ha sfruttato negli anni - arriva sia nella buona che nella cattiva sorte. Il rapper ha quindi impugnato di nuovo lo smartphone e ha risposto: «Sei liberissima di venire sotto casa mia, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell'informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni». E ha aggiunto: «A me questa retorica del "siete diventati famosi attraverso i mass media" non piace, perché noi lo siamo diventati con il nostro ditino e il nostro telefonino. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo».