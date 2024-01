Chiara Ferragni, quanto vale l'influencer? 100 milioni tra marchi, aziende e superattici, ecco tutti i suoi guadagni

Nel 2024 ha fatturato quasi 100 milioni ma ora gli affari di Chiara Ferragni potrebbero subire una brusca frenata.

Dopo il caso pandoro, cosa succederà? I contratti saltati con Safilo e Coca Cola sono già un primo un segnale ma il piccolo gruppo di società dell'imprenditrice è finanziariamente solido. Quanto vale l'impero dell'influencer italiana più famosa del mondo?

Il ruolo della Ferragni nelle sue società

Ferragni è amministratore delegato di Fenice che è la licenziataria dei marchi con il suo nome e, insieme a TBS Crew, la società multata dall'Antitrust per l'affaire Balocco. Come spiega il Corriere della Sera, non si tratta di una carica «onoraria». Ferragni ha «tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con firma singola, fatta eccezione...», così recitano le carte ufficiali. Le eccezioni riguardano alcune materie in cui la firma è congiunta con il presidente Paolo Barletta, socio al 40% con la sua Alchimia. In TBS (gestione blog ed e-commerce) la concentrazione di deleghe su di lei è totale: «potere di compiere in nome e per conto della società tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con poteri di subdelega».

Cosa cambierà ora

Più che un errore di comunicazione, come ha detto la stessa Ferragni, il caso Balocco dimostra un errore di gestione nel business di Chiara diventato sempre più importante. In questi anni gli affari sono cresciuti in maniera esponenziale e serviva un maggior coinvolgimento di professionalità ad hoc. E allora come rimediare? Ci sarà un passo indietro della Ferragni e l'ingresso di un manager esperto?

Quanto vale la Ferragni

Sotto l'ombrello della holding Sisterhood (fatturato 4,5 milioni con 2,4 di utile) ricade anche una società con la madre allo 0,1%: la Ferragni Enterprises. È la proprietaria del nuovo superattico di 27 vani da oltre 10 milioni a Citylife dove l'imprenditrice vive con Fedez (che dunque non ha quote dell'immobile). Nel 2022 TBS Crew ha realizzato 14,5 milioni di ricavi (+100% sul 2021) e 5,1 di utile (+200%). Fenice è controllata al 32,5% da Ferragni, con il socio Paolo Barletta al 40% (destinato a ridursi per la cessione ad Avm Gestioni) e altri come Morgese al 27%: ha segnato 15,6 milioni di fatturato con 3,4 di utile. Fenice, valutata sei mesi fa 75 milioni (e dunque il valore di tutto il gruppo si colloca intorno ai 100 milioni), è l'azienda destinata alla crescita maggiore. Ad essa fa capo tutto il business legato alle licenze del marchio, dall'abbigliamento ai gioielli e ai profumi. Fabio Maria Damato, il manager di fiducia di Ferragni, qualche mese fa indicava target di fatturato a 71 milioni per Fenice e 18,9 per TBS.