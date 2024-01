Chiara Ferragni, Fedez ai giornalisti: «Sotto casa di Messina Denaro c'era meno gente, è questa la priorità dei cronisti?»

(Agenzia Vista) Milano, 09 gennaio 2024 "Secondo me, fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente. Ah, mio Dio, le priorità dell'informazione italiana". Così Fedez, in un video postato sulle storie di Instagram e girato con il cellulare dallo stesso rapper, che documenta la presenza di fotografi e curiosi appostati sotto la casa dei Ferragnez. "Le priorità dell'informazione italiana e del Paese", è la scritta in sovrimpressione sul video. Fonte video: Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

