ZERO BRANCO (TREVISO) - ​ Erano in più di cento, l’altra sera, gli ex dipendenti della Systel spa, azienda specializzata nel settore del fotofinissaggio. «Nelle vite di ciascuno di noi resta sempre vivo il ricordo del tempo trascorso, che ci porta ancora oggi, dopo quasi vent’anni, a ritrovare la grande famiglia che Roberto e Carla hanno saputo tenere insieme per più di trent’anni». Arrivano scritte a penna e con il cuore, le parole di Leo Leandri, uno dei primi dipendenti della Systel.

L'anniversario