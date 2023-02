TREVISO - Novant’ anni e non sentirli. Tanto da macinare ogni settimana chilometri e chilometri sulla cyclette o sul tapis roulant. Palestra almeno quattro volte a settimana , «e se mi riesce anche cinque » precisa Antonietta Zardetto Pietribiasi , da quasi quarant’anni assidua frequentatrice della Palestra De Ferrari di Treviso. «Ho iniziato a fare ginnastica quando avevo 45 anni - racconta Zardetto Pietribiasi - ; all’inizio facevo dei corsi a corpo libero. Poi, quando ha aperto la palestra De Ferrari mi sono iscritta e non ho più cambiato».

RELAZIONI SOCIALI

In palestra Antonietta ha pure avuto modo di creare molte solide amicizie, alcune delle quali durano ancora oggi. «Era bello quando la palestra era ancora piccolina e ci si trovava sempre con le stesse persone - ricorda la donna - e qualche volta, una o due volte al mese ci organizzavamo anche per andare a fare una cena fuori. Adesso le cose sono un po’ cambiate». Se tanti anziani oggi preferiscono non frequentare palestre , parte della colpa è da attribuire al covid. Un ambiente la cui immagine è definita da persone vicine tra loro che sbuffano e sudano non ha certo aiutato questi esercizi commerciali nella ripresa post pandemia . Ma Antonietta non si lascia certo fermare da timori infondati e continua ad andare in palestra con regolarità, senza mai mancare un allenamento. «Della mia età non c’è più nessuno e anche tanti altri clienti anziani sono scappati spaventati dal covid - conferma Antonietta - ma a me non interessa. La palestra mi fa bene e voglio essere autonoma fino alla fine. Immaginare qualcuno che debba farmi da mangiare o addirittura lavarmi mi fa rabbrividire. Voglio morire in piedi».

IN GRAN FORMA