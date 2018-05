Cella telefonica sbugiarda la lucciola Assolto il cliente accusato di rapina

di Roberto Ortolan

MOGLIANO - «Insoddisfatto della prestazione sessuale strappa il cellulare alla lucciola, scappa e lo scaraventa nel fossato», è l'accusa che il pm di Treviso, sulla base della denuncia di una prostituta romena emigrata in Inghilterra, ha contestato a undi passaggio nella Marca. Ci sono volutima alla fine la verità è venuta a galla. L'esame delledel cellulare rubato e degli orari di aggancio hanno dimostrato senza ombra di dubbio che la squillo aveva mentito. Al momento della rapina e nell'ora successiva il cellulare era agganciato alla cella del centro di Treviso e non adove venne ritrovato. Una prova schiacciante: a gettare il cellulare nel fossato fu la lucciola e non il 32enne. Il giudice Marco Biagetti, sposando le tesi dell'avvocato Marco Furlan, ha cosìcon formula piena perché ilA luglio 2013 il 32enne decise di appartarsi con una prostituta lungo il Terraglio. Insoddisfatto della del rapporto chiede indietro i soldi. La lucciola,strappò le banconote appena incassate per ripicca. Rimasta a piedi, la romena raggiunse un'amica e chiamò i carabinieri: «Un cliente - denunciò - mi ha rapinato di 10 euro e del cellulare, poi lanciato nel fossato». I carabinieri trovarono cellulare, i 10 euro fatti a pezzi e altri 20 intatti. Poi, grazie al numero di targa annotato dalla squillo, individuarono il 32enne...