La parrocchia mette in vendita il Castello di Vidor

di Claudia Borsoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIDOR (TREVISO) -diin vendita. La parrocchia ha comunicato al sindaco Albino Cordiali la volontà di mettere in vendita gli edifici sorti su quello che era il terreno dell'antica fortezza medioevale, cioè la chiesa e il monumento ai caduti. E lo ha offerto al Comune. Il sindaco illustrerà la proposta di alienazione che ha ricevuto al termine del consiglio comunale, convocato domani alle 20 in municipio. «Sarà l'occasione per informare tutta la comunità dell'offerta di vendita del Castello che la parrocchia ci ha fatto» annuncia il sindaco Albino Cordiali. Nelle settimane scorse Cordiali ha incontrato il parroco. Sul tavolo la proposta della parrocchia affinché sia il Comune, vista la valenza simbolica e affettiva del luogo per i vidoresi, ad acquistare chiesa e monumento. «Il Castello spiega il sindaco è di proprietà della parrocchia, mentre il terreno circostante è comunale. E oggi la parrocchia,