"M'illumino di rosso": la torre dell'orologio si colora per celebrare i donatori di sangue

CASTELFRANCO - Torre dell'orologio illuminata per l'iniziativa "M'illumino di rosso" lanciata da Avis regionale Veneto per la "Giornata mondiale del donatore di sangue" che si celebra il 14 giugno. A Castelfranco sarà illuminata la torre, dalle 21 del 14 giugno e per tutta la notte. Tutte le Avis comunali e provinciali del Veneto sono state invitate a partecipare illuminando di rosso un luogo simbolico della propria città, sia esso la propria sede Avis oppure un monumento storico, un sito di interesse archeologico, artistico o culturale, oppure un luogo di cura. «L’iniziativa è stata pensata per segnare il passo del “ritorno alla vita” dopo due anni di pandemia - sottolinea Vanda Pradal, presidente di Avis Veneto - per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della nostra associazione e del dono di sangue e plasma. Questi primi mesi dell’anno registrano ovunque un calo preoccupate delle donazioni e se il trend continuerà, non saremo più in grado di soddisfare le richieste di sangue e di contribuire all’autosufficienza nazionale».

L'appello al dono: «Sono aumentati gli incidentim serve sangue»

Mai come ora c’è la necessità di andare a donare, essendo tra l’altro l’estate il periodo più delicato dell’anno, il numero sempre alto di incidenti stradali e considerata anche la ripresa di tanti interventi chirurgici rinviati a causa del Covid. «A Castelfranco i donatori sono tanti, ma occorre fare ancora di più», fanno sapere dall'Avis.