Corsa di cavalli truccata da Cosa nostra, fantino trevigiano arrestato

Ultimo aggiornamento: 23:17

CASTELFRANCO - Tocca anche la Marca il blitz delladi Palermo che ha arrestato 91 tra boss, gregari, estortori e prestanomi di due storici clan palermitani dell'Acquasanta e dell'Arenella. In manette sono finiti esponenti di storiche famigliecome quelle dei Ferrante e dei Fontana. Le accuse contestate sono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni,. Il gip che ha disposto gli arresti parla di "contesto assai favorevole per il rilancio dei piani dell'associazione criminale sul territorio d'origine e non solo".Il blitz in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania. Tra gli indagati c'è anche un ex concorrente del Grande Fratello: è, che ha partecipato alla decima edizione del reality, e che ora è ai domiciliari con l'accusa di essere un prestanome del clan.Nella Marca è finito nei guai, 24 anni di Castelfranco, conosciuto nell'ambiente dell'ippica come fantino, attualmente agli arresti domiciliari. In concorso cone e, entrambi indagati è accusato di aver "condizionato fraudolentemente" l’esito di una gara di trotto, la seconda corsa del 22 luglio 2018 all’ippodromo di Modena. Lo scopo era quello di "raggiungere un risultato diverso da quello derivato dal corretto e leale svolgimento delle competizioni - si legge nell'ordinanza - incorrendo in truffa aggravata ai danni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in relazione agli artificiosi esiti delle corse, con conseguente vantaggio economico per i sodali scommettitori e relativo danno per l’ente pubblico. Con l’aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa".