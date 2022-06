TREVISO - Contro il caro benzina, è utile tenere il proprio mezzo in perfetta efficienza e adottare uno stile di guida morbido, senza brusche accelerazioni o decelerazioni. Ma si può ricorrere anche a dei semplici accorgimenti: il climatizzatore, ad esempio, aumenta i consumi anche del 25%, dunque conviene usarlo solo lo stretto necessario. Gli autoriparatori di Confartigianato Marca Trevigiana hanno messo a punto un decalogo per cercare di contenere, per quanto possibile, il rapido prosciugamento del serbatoio dell'auto e, di conseguenza, anche del portafoglio dell'automobilista, vista la ben nota impennata dei prezzi alla pompa. Chiaro, con la verde ormai verso quota 2 euro e mezzo al litro, e il diesel a livelli poco inferiori, l'attesa dei cittadini è di un ulteriore intervento pubblico per calmierare gli importi. Anche perché, secondo una rilevazione, la gran parte degli spostamenti abituali (il 75%) in provincia è dettato da ragioni di lavoro e nel 77% dei casi questi vengono compiuti utilizzando mezzi motorizzati: per il 67% auto private.



LE ACCORTEZZE

E allora che fare? Alcuni comportamenti possono permettere «di risparmiare concretamente ed evitare salassi al distributore», spiega Gianluigi Buosi, presidente della comunità meccatronici dell'associazione della piccola impresa. «Anche se le prestazioni delle nuove autovetture sono migliorate in termini di consumo - nota il rappresentante della categoria -, una corretta manutenzione, un uso conforme del mezzo e una guida intelligente possono consentire di ridurre consumi ed emissioni di CO2 fino al 15 % migliorando al contempo anche la sicurezza stradale». Il consiglio, quindi, è in primo luogo di eseguire i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice e, in particolare, cambiare l'olio al momento giusto, controllare periodicamente la condizione e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici. Ecco poi alcune astuzie: come evitare l'uso eccessivo del climatizzatore (peraltro, non si può ovviare aprendo i finestrini: l'effetto negativo sull'aerodinamica farebbe comunque consumare di più). E ancora, rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l'uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili. Oppure utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Così come può senza dubbio contribuire (e non solo per evitare l'impiego eccessivo di carburante) una guida intelligente: mantenere una velocità moderata, evitare frenate improvvise, non accelerare bruscamente, seguire l'indicatore del cambio marcia, spegnere il motore quando si può.



LA REPLICA

Quanto ai prezzi di benzina e gasolio, Moreno Parin, leader del Gs Tv - Gestori Carburanti Treviso critica l'annuncio del Codacons di raccogliere le segnalazioni sui rincari ai distributori. «Che ci sia una speculazione internazionale sui carburanti è pacifico, che si punti al gestore per risolverla non è solo folle ma significa non voler scoprire i veri responsabili», dice. Occorre dunque guardare alla filiera internazionale e propone, ad esempio, che lo Stato, socio di maggioranza, intervenga sull'Eni per stimolare un effetto di calmierazione dei prezzi.