Bandito scarcerato per la perdita del fascicolo. Carlo Nordio da Treviso: «Mancano le strutture e gli strumenti» Video

TREVISO - Carlo Nordio a Treviso interviene anche sulla vicenda della scarcerazione per errore giudiziario del bandito lasciato libero perchè il fascicolo non è stato trasmesso tra i tribunali di Treviso e Venezia. «In termini generali, a Treviso come a Venezia e in altre città del veneto mancano le strutture minime che sono indispensabili per far funzionare la giustizia - spiega Nordio - Un chirurgo può essere il più bravo del mondo ma se mancano gli strumenti e le tecnologie adeguate non riesce a lavorare bene proprio perché la carenza di risorse e la lentezza della trasmissione degli atti talvolta si perdono. Questo non significa che non bisogna fare una ricostruzione su questo evento. Comprendiamo benissimo il disagio e il dolore della vittima. Questo è un momento delicato tra ministro della giustizia e magistratura, come avrete visto. Non è il caso di alimentare polemiche o critiche che presuppongono un'adeguato studio di quanto accaduto».

Video di Paolo Calia