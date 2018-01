Cappelletto, la dinasty delle scarpe: da Signore e Signori ai vip

di Elena Filini

TREVISO - E' partito a vent'anni con la Motoguzzi e le calzature legate con le stringhe. E si è innamorato di quell'angolo di piazza, il salotto buono della città, dove la scarpa erano uno status symbol. Il negozio di Germi eDa quelle vetrine ha poi visto la Marca cambiare. E sotto le mani, gli sono passati i piedi più importanti di Treviso: da Zaia a Manildo. Fino a, con quel suo piede importante e non facile da vestire.festeggiauna saga famigliare tra suole e cuoio che porta con sè molti anniversari. I novant'anni di Aldo Cappelletto, fondatore della società di famiglia, i 50 di suo figlioche oggi ha le redini dell'attività, i 40 della, architetto e anima della parte web. Ma anche i 60 anni di matrimonio tra Aldo ed Ofelia, che ancora oggi abitano l'appartamento sopra il negozio, in diretto contatto con lae i suoi umori. La quinta elementare, un mestiere da calzolaio e la voglia di affermarsi nella vita: così Aldo è arrivato nella. E ha subito puntato le celebri vetrine di Signore e Signore. «da quell'angolo- racconta il figlio Alessandro- e con la sua perseveranza riuscì a convincere la vecchia attività calzaturiera a cedergli gli spazi. Poi ci siamo ampliati e abbiamo cambiato l'ingresso, direttamente sulla piazza, disegnato da Elisa».Aldo Cappelletto apre l'attività ilFiglio di agricoltori, si mette in spalla un po' di scarpe e con ilnizia a fare mercati. Poi arriva il primo negozio a Mestre, oggi in tutto la famiglia possiede dieci negozi, due nella società di Alessandro, gli altri ai cugini.«Il negozio di Treviso è stato acquistato nel 1975. Da allora, piano piano, siamo entrati nel cuore dei trevigiani. Ma non solo. Abbiamopersino dalla Nuova Zelanda. Cosa trovano qui? Calzature oltre le mode e le griffe. Cose belle e durature».Tra i clienti fissi numerosi vip: Antonello Venditti, Beppe Grillo, grandi sportivi, calciatori, sciatori. In passato Giorgio Gaber e....