VILLORBA - Una canzone per Marta: “La stella di Marta” è il nome della raccolta fondi nata per aiutare con la fisioterapia Marta, giovane diciannovenne di Villorba colpita da un’emorragia cerebrale nel luglio 2020 mentre era al mare con un’amica. La canzone, che si trova su YouTube, è nata per raccontare la storia della ragazza e per sostenerne le cure.



L’IDEA

«Di professione sono veterinario, non cantautore - spiega l’autore delle musiche, Diego Cattarossi - Ma, avendo una passione per la musica ed essendo sempre stato vicino alla famiglia di Marta, non ho potuto fare a meno di avere questa idea: scrivere una canzone per Marta, che raccontasse la sua storia e che aiutasse a raccogliere fondi per sostenere la fisioterapia, che è molto onerosa. I medici l’avevano data ormai per spacciata, in stato vegetativo permanente, e invece da poco ha iniziato a sorridere alle battute, a muovere un braccio e una gamba, a prendere da sola in mano un cucchiaino. Quest’estate ho scritto la musica e poi mi è venuta l’idea di aggiungerci anche un assolo di violino. Il padre di Marta, Gianluca, ha un amico il cui figlio studia violino a Milano e si è offerto gratuitamente di realizzarlo». «La voce della canzone è quella del papà di Marta, mentre il testo lo abbiamo scritto insieme e con altri amici - prosegue - Un altro professionista, Paolo Bruso, ci ha aiutato per la parte che riguardava la sala di registrazione. La sorella di Marta, Valentina Mazzuccato, ha raccolto foto e video che avevano a che fare con le parole della canzone, mettendo insieme la vita di Marta precedente l’incidente e quella dopo. Ognuno ci ha messo del suo per aiutare Marta».



I FAMIGLIARI

Quella di Marta è una storia drammatica ma che ha anche dell’incredibile: «I medici la avevano data per spacciata, senza alcuna speranza di recupero - spiega la madre, Barbara - Ci avevano consigliato di portarla in un’apposita struttura, dove poteva essere seguita. Ma noi ce la volevamo portare a casa e non ci siamo arresi. Abbiamo stravolto tutta la casa, dotandola delle apparecchiature di cui lei aveva bisogno, e abbiamo investito molto nella fisioterapia riabilitativa. Quando era ricoverata in terapia intensiva, le avevo fatto questa promessa: che l’avrei riportata a casa. E così è stato. E ogni sforzo è stato ripagato: dopo averla riportata a casa, piano piano Marta ha iniziato a muovere prima la gamba sinistra, poi un braccio, poi a sorridere con cognizione alle battute e a prendere da sola lo spazzolino. Un vero miracolo, se penso che ha passato svariati interventi invasivi, tre craniotomie e tre mesi in terapia intensiva». «Gli sforzi sono stati grandi, e lo sono ancora, ma sapevo che Marta ci avrebbe dato una gioia. E ce la sta dando. Vederla sorridere adesso mi riempie il cuore». Per saperne di più ci sono il blog https://lastelladimarta.blogspot.com e una pagina Instagram.