Startup padovana lancia la "canotta hi-tech": monitora il cuore e trasmette i dati al medico

di Mauro Favaro

PADOVA - Sembra una normale canotta. In realtà si tratta di un dispositivo medico indossabile capace di tenere sotto controllo il cuore di chi lo porta attraverso un sistema che rileva elettrocardiogrammi completi a 12 derivazioni. Non solo. Lo stesso sistema è anche in grado di inviare i risultati via internet, tramite cloud, direttamente a un medico, consentendogli di monitorare il quadro clinico a distanza. E si sta già lavorando per fare in modo che possa effettuare anche delle auto-diagnosi. La speciale canotta fitness è stata ribattezzata Bartimeno.È un gioiellino hi-tech sviluppato da "Psc 2.0 srl", startup padovana con base a Vigonza, interamente composta da ragazze e ragazzi sotto i 30 anni, e da Riko Sport, azienda diche si occupa della produzione di articoli sportivi. Ieri sera c'è stata la presentazione ufficiale al Pedrocchi di Padova. «Adesso puntiamo a produrre cento dispositivi indossabili spiega Alessandro Ruzza, 29enne coordinatore del team di lavoro, già ricercatore di Ca' Foscari e borsista di Azienda Zero l'obiettivo è testarli fuori da ambienti sanitari, in modo da poter continuare lo sviluppo fino ad arrivare a delle auto-diagnosi che siano leggibili e comprensibili a tutte le persone che indossano il dispositivo. La prospettiva è che non venga usato esclusivamente da professionisti».