Treviso. Va in ospedale, lascia l'anziano cagnolino in auto ma si dimentica dove parcheggia: chiede aiuto ai poliziotti

TREVISO - Va a fare una visita medica e lascia nell'auto l'anziano cagnolino ma si dimentica dove ha parcheggiato e chiede aiuto ai poliziotti. Nel pomeriggio di ieri, 11 marzo, sulla linea d'emergenza 113, è arrivata la segnalazione di una donna che, in lacrime, riferiva di non riuscire a ricordare dove avesse parcheggiato la propria auto lasciata nella zona dell'ospedale Cà Foncello di Treviso.

La signora aveva lasciato l'auto ed era poi andata al nosocomio per una visita medica lasciando però dentro l'abitacolo il suo anziano cagnolino, un meticcio di 16 anni.

Subito dopo la segnalazione, gli agenti delle volanti, si sono attivati per cercada la macchina e, in breve tempo, l'hanno trovata in via Marchesan. Fortunatamente il cagnolino stava bene e ha così potuto tornare tra le braccia della sua padrona.