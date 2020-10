VITTORIO VENETO - Tutto si è consumato in pochi istanti e sotto gli occhi atterriti di un'anziana: un Husky che si avvicina al suo cagnolino, lo assale e lo azzanna, e pure lei rimane ferita ad una mano. E mentre il cagnolino è agonizzante a terra e l'anziana sotto choc, l'Husky e la donna che lo conduce con il guinzaglio si dileguano, senza preoccuparsi dell'accaduto. Ora si cercano quella donna e il cane. L'appello postato in diversi gruppi social vittoriesi dalla nipote dell'anziana invita chiunque abbia visto qualcuno o sappia chi sia la proprietaria dell'Husky a informare i carabinieri.

L'EPISODIO

L'episodio si è verificato mercoledì sera lungo via Rizzera nei pressi del bar Mathilda nel quartiere di Santi Pietro e Paolo. A raccontare quanto accaduto è Elisa B., nipote dell'anziana, che in queste ore ha postato su Facebook l'accorato appello. «Mercoledì sera vicino al bar Mathilda la nonna del mio compagno stava passeggiando col suo piccolo e anziano cagnolino, che era al guinzaglio, quando una signora le si è avvicinata con un cane Husky pure al guinzaglio, il quale ha aggredito e ucciso il cane della nonna. Oltre al dispiacere inspiegabile per la perdita, la signora non ha nemmeno prestato soccorso o lasciato un recapito racconta sui social Elisa - Ovviamente questa è omissione di soccorso per di più a discapito di un anziana signora, oltre che del cane». L'Husky ha azzannato il cagnolino provocandogli ferite risultate mortali. Inoltre ha ferito l'anziana a una mano, precisamente ad un dito. Tutto è avvenuto in pochi minuti e sotto choc la proprietaria del cagnolino non è nemmeno riuscita a realizzare quanto accaduto. Fortuna ha voluto che alcuni passanti l'abbiano soccorsa, questo mentre la proprietaria dell'altro cane si allontanava come se non fosse successo niente.

L'APPELLO

«La signora ovviamente indossava la mascherina, pertanto il viso era coperto e non riconoscibile spiega la nipote - Chiedo a chiunque fosse presente o alla signora stessa di fare il suo dovere da onesta cittadina e andare dai carabinieri a segnalare l'accaduto. Grazie». I famigliari dell'anziana si sono già rivolti ai carabinieri segnalando l'accaduto, ma non hanno ancora in mano elementi tali da poter risalire al cane e alla padrona. Sperano nell'aiuto dei vittoriesi. Sui social la gente, esterrefatta e indignata per la vicenda, ha duramente condannato la condotta della donna che ha proseguito la sua passeggiata per il viale come se nulla fosse.

