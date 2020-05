San Giorgio delle Pertiche, pitbull aggredisce un uomo e il suo cagnolino

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Un pitbull libero e privo di museruola ha aggredito ieri, giovedì 28 maggio, un ciclista 64enne di San Giorgio delle Pertiche e il suo cane di razza maltese che trasportava nel cestino della bicicletta. L'uomo ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che gli hanno riscontrato varie ferite giudicate guaribili in sette giorni. L'episodio è accaduto verso le 20.30 in via Trento, strada che il ciclista stava percorrendo finché non ha incrociato il pericoloso pittbull che scorazzava liberamente. L'allarme è stato dato ai carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Camposampiero che hanno bloccato l'animale aggressore e denuciato il suo proprietaio. B.L..26 anni, del luogo per omessa custodia e malgoveno di animali.