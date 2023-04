POSSAGNO (TREVISO) - Campione veneto di scienze e ora Tommaso Marin, 17enne studente del Cavanis di Possagno punta alla fase nazionale. Tommaso non è uno scienziato o quanto meno non lo è ancora: ma è il vincitore dei campionati veneti di cultura scientifica. Lui, che frequenta il terzo anno del liceo scientifico, è un vero e proprio appassionato di scienze e della materia in genere.

Dopo l’iscrizione al Campionato di Scienze Naturali non ha disatteso le aspettative; non solo ha superato la fase regionale (a Verona) per la sezione di Scienze della Terra, ma addirittura si è classificato primo per la sua sezione in tutta la regione. Il compito da svolgere non era al computer: era a mano, da fare con carta e penna. La notizia di questo successo è arrivata inaspettata al Cavanis (non per il prof. Jacopo Longo orgoglioso di insegnare Scienze al giovane vincitore) ma soprattutto a lui, a Tommaso, che continuava a chiedersi cosa avesse fatto di straordinario per meritarsi il primo posto. È strafelice, ovviamente, per il traguardo raggiunto.

Ora il prossimo step è fissato al 6 maggio 2023, ad Assisi, con la fase nazionale mentre le premiazioni della fase regionale sarà venerdì 28 aprile, alle 16 in una delle sedi dell’Università di Padova: sarà una bella festa. Per Tommaso, la sua famiglia, il Cavanis ma anche per la cultura scientifica del Veneto.